İSTANBUL (AA) - Müzisyen Gökhan Türkmen, "Akustik Konser Serisi" kapsamında 20 müzisyenden oluşan orkestrasıyla sahne aldı.

DasDas'da müzikseverlerle buluşan Türkmen, Akustik Plus'ta farklı bir kurguyu sahneye taşıdı.

Yapılan açıklamaya göre, tiyatro ve konserlerde izleyicilerin, sosyal medya paylaşımı yapmak için performansları tam anlamıyla izleyemediklerine dikkat çeken Türkmen, "Çatı Katı" ve "Lafügüzaf" parçalarının öncesinde, 15 saniyelik nakarat kısımlarını seslendirerek seyirciler için Instagram story içeriği sundu.

Türkmen, ilk defa yapılan bu interaktif performansının ardından dinleyicileri telefonla ilgilenmemeye ve anı yaşamaya davet etti.

Konserde, tiyatro oyuncusu Sitare Akbaş sürpriz bir performans sergiledi. Oyuncu, Virgül albümünde yer alan "Ben Unuturum" parçası öncesinde metin yazarlığını Ozan Turgut'un yaptığı tirat ile sahne aldı.

GTR Müzik ekibinin çağrısı ile konsere gelen dinleyicilerden toplanan yüzlerce kırtasiye malzemesi ve oyuncak, Geleceğe Işık Tut ekibi aracılığıyla ihtiyacı olan okullara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ulaştırılacak.

Uzun zamandır Ege Orman Vakfıyla Melik Turgut Korusu için çalışmalar yürüten Türkmen, Akustik Plus konserinde sahne alan 20 müzisyen arkadaşı adına fidan diktirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 3 saat süren konserde sanatçı, eski ve yeni albümlerinden 25 parça seslendirdi.

Gecede Türkmen'e, yıllardır birlikte yol aldığı GT Band'in yanı sıra yaylılarda ve tahta üflemelilerde değerli müzisyenler eşlik etti.

