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"Gökkuşağı Tepeleri" yabancı turistlerden ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Iğdır'da, binlerce dönümlük arazideki "Gökkuşağı Tepeleri" kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlara sahip toprak yapısıyla yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor - Turizmci Mehmet Çeven: - "Buraları gezmeye gelen ziyaretçiler Gökkuşağı Tepeleri'ni de mutlaka ziyaret ediyor. Bu doğal güzelliğin ünü her geçen gün büyüyor. Yakında burası çok daha fazla turist ağırlayacak" - İngiltereli Asif Iqbal: - "Buralar şahane, çok memnun kaldık. Tırmanmayı ve yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Buraları ziyarete bir daha gelebilirim"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da bulunan ve eşine ender rastlanır doğal güzellikler arasında yer alan "Gökkuşağı Tepeleri"ne, yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Tuzluca ilçesinin batısında binlerce dönümlük arazideki tepeler; kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarına sahip toprak yapısıyla görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Bölgenin turizm potansiyeline zenginlik katan tepeler, renk cümbüşüyle misafirlerinin gözünü kamaştırıyor.

Tur firmaları, birçok tarihi ve doğal güzelliği barındıran bölgeyi ziyarete gelen turistlere, Gökkuşağı Tepeleri'ni de gezdiriyor.

- "Yakında burası çok daha fazla turist ağırlayacak"

Türkiye'nin Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırı bölgesinde bulunan renkli ve farklı büyüklükteki tepeler, görenleri hayran bıraktırıyor.

Kentteki turizmcilerden Mehmet Çeven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökkuşağı Tepeleri'nin bölgenin yeni turizm rotası haline geldiğini söyledi.

Gökkuşağı Tepeleri'nin, bulunduğu konum itibariyle de ilgi gördüğünü ifade eden Çeven, şöyle konuştu:

"İshakpaşa Sarayı, Balık Gölü, Ani Harabeleri ve Ağrı Dağı Milli Parkı gibi önemli turistik alanlar bu bölgede bulunuyor. Buraları gezmeye gelen ziyaretçiler, Gökkuşağı Tepeleri'ni de mutlaka ziyaret ediyor. Bu doğal güzelliğin ünü her geçen gün büyüyor. Yakında burası çok daha fazla turist ağırlayacak."

- "Buralar şahane, çok memnun kaldık"

İngiltere'den bölgeyi ziyarete gelen turistlerden Asif Iqbal ise Gökkuşağı Tepeleri'ne hayran kaldığını anlattı.

Tepelere çıktığında harika bir manzaranın oluştuğunu aktaran Iqbal, "Buralar şahane, çok memnun kaldık. Tırmanmayı ve yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Buraları ziyarete bir daha gelebilirim. Özellikle ziyaret ettiğimiz mağaraları ve tepeleri arkadaşlarıma anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Romanya'dan bölgeyi ziyaret eden turistlerden Filip Catalina da, bölgenin güzel bir doğal oluşum olduğunu belirterek, "Burayı hakikaten çok sevdim. Arkadaşlarım ve ailemle yeniden bu güzel yeri ve insanlarını görmek isterim." diye konuştu.

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Gökkuşağı tepeleri ığdır turist Tuzluca YABANCI

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