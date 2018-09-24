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Gökmedrese'de İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Davut Gül: - "Fuat Sezgin hocamız bu sene rahmetli oldu. Onun Gülhane Parkı içerisine yaptığı müzenin bir benzerini burada yapacağız. İslam bilim adamlarının keşifleri, onların hayatları, onların bilime, insanlığa kazandırdıklarını burada göreceğiz"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan 747 yıllık tarihi Gökmedrese'nin içerisine, "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi" açılacağını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet ve çalışmaları kapsamında Akaylar Konağı'nda düzenlenen toplantıya katılan Gül, Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü İsmail Onur Yıldızlı'dan bilgi aldı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, kentteki Taşhan, Güdük Minare ve buna benzer tarihi eserleri şehre kazandırmak istediklerini belirterek, bu eserlerin kamulaştırma problemlerinin olduğunu ifade etti.

Bu eserlerle ilgili sürecin devam ettiğini aktaran Gül, "Güdük Minare ve Taşhan eşsiz bir eser. Hatta merkez Ulu Cami, üçüne de bir el atmak gerekiyor." dedi.

Gül, adını üzerinde bulunan gök mavisi çinilerden alan tarihi Gökmedrese'nin restorasyonunun bitme aşamasına geldiğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gökmedrese'nin restorasyonunun sonuna geldik. Belediyenin başlatacağı Kale projesi ile beraber Ulu Cami'nin de mutlaka elden geçmesi gerekiyor, proje süreci devam ediyor. Eski Selçuk Ortaokulu'nun olduğu yere herhangi bir şey yapılmayacak, gül bahçesi, yeşil alan olacak. Orası ayrı bir cazibe merkezi olacak. Restorasyon zor bir süreç. Çok ince işçilikler var, bir malzeme buluyorsunuz uygun görülmüyor, tekrardan başka bir malzeme buluyorsunuz. Şuan itibarıyla kasım ayı gibi bitirilmesi hedefleniyor. Özetle bu yıl içerisinde bitirilecek."

- İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi açılacak

İslam bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından Gülhane Parkı içerisinde yaptırılan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nin bir benzerinin de restorasyonu tamamlanacak Gökmedrese içerisine açılmasının planlandığını aktaran Vali Gül, şöyle devam etti:

"Fuat Sezgin hocamız bu sene rahmetli oldu. Onun Gülhane Parkı içerisine yaptığı müzenin bir benzerini burada yapacağız. İslam bilim adamlarının keşifleri, onların hayatları, onların bilime, insanlığa kazandırdıklarını burada göreceğiz. Aynı zamanda içinde bir odasını kütüphane yapacağız, dışı da insanların oturup kalktığı bir mekan olacak. Özetle medrese mantığına uygun olacak. Sonuçta bunu yaparken bilim, ders ve buna benzer bir vakfiyesi var, bu amaca uygun bir yapılanma olacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından da 2019 yılı Fuat Sezgin yılı ilan edildi dolayısıyla da Fuat Sezgin'in böyle bir eserinin burada yapılması, Cumhurbaşkanlığının Fuat Sezgin yılı ilan etmesiyle de ayrıca örtüşmüş olacak."

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