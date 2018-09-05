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Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatında yangın

Bursa'da, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, "Gökmen" projesi kapsamında bir süredir yapımı devam eden Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi inşaatının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İnşaattaki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler inşaatta çalışan işçilerle yangına müdahale etti.

Merkezdeki yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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