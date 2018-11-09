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Gökoğuz Yeri 4. Yatırım Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:48 | Son Güncelleme

Gökoğuz Yeri 4. Yatırım Forumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'ta 4. Yatırım Forumu gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Invest Gagauzia 2018" başlıklı forumda Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki yatırım fırsatları ve bölgede devam eden projeler katılımcılarla paylaşıldı.

Gökoğuz Yeri'nde yatırım fırsatlarının tanıtılması, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlanması hedefiyle düzenlenen etkinliğe başta Moldova ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden yaklaşık 200 iş insanıyla sivil toplum temsilcisi katıldı.

Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah, burada yaptığı konuşmada, Moldova Hükümeti'nin desteğiyle Moldova Parlamentosu tarafından Komrat ve Çadır-Lunga'daki iki yeni serbest bölge kurulmasını kabul eden yasanın önemine işaret etti.

Komrat'ta yapımına başlanan sanayi parkının inşasının hızla devam ettiğini söyleyen Vlah, bu parkta yer alacak iki uluslararası firmanın bölgenin kalkınmasına sağlayacağı katkıdan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Forumda Gökoğuz Yeri'ndeki serbest bölgeler ve burada yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında bilgi verildi.

"Yenilik, Teknoloji ve Gelecek" başlıklı oturumda bölgenin gelişen bilişim altyapısı ve yatırımcıya sağladığı avantajlardan bahsedildi. Forumda ayrıca, bölgede yatırım yapan firma temsilcilerinin başarı hikayeleri paylaşıldı.

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4. Yatırım Forumu Gökoğuz tika

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