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Gökova Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

MUĞLA Gökova Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Gökova Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilere göre, bugün saat 17.21'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı olmadı.

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