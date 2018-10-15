Gökova Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Gökova Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilere göre, bugün saat 17.21'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı olmadı.

