HABER

Gökova Körfezi’nde Akdeniz foku görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:20 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku Ege kıyılarında nadir de olsa görülmeye başlandı.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku Ege kıyılarında nadir de olsa görülmeye başlandı. Son olarak Gökova Körfezi’nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar tarafından denizde kıyıya yakın avlanırken görüntülenen yaklaşık 2 metre boyundaki Akdeniz foku vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı.
Dünyada sadece Türkiye, Moritanya, Yunanistan ve Madeira Adaları‘nda yaşayan ve sayılarının da toplam 750 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun neslinin devamı için koruma altına alınan deniz canlılarından birisi. Son yıllarda balıkçı ağlarına zarar verme nedenleriyle bilerek veya bilmeyerek öldürülen Akdeniz foku, kıyılardaki yapılaşmadan kaynaklı yaşam alanlarının daraltılması sonucu yok olma tehdidi ile karşı karşıya.
Gökova Körfezi’nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar, “Denizde karaltı gördük. Önce yunus zannettik. Sonra kuyruk ve kafasından Akdeniz foku olduğunu görünce cep telefonu ile görüntüledik. Belki bizim oltalarımıza takılan balıkların peşindeydi. Ama kıyıdaki insanlara aldırış etmeden deniz yüzeyinde yüzerek kayboldu” dediler.
2006 yılında Didim açıklarında bir buçuk aylık bir Akdeniz foku Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunmuş ve Foça Fok Rehabilitasyon Merkezinde bakımı sonrası merhum iş adamı Mustafa Koç tarafından sahiplenilerek 2007 yılında Datça Yarımadası’na bırakılmıştı. ‘Badem’ ismi verilen sevimli Akdeniz foku Gökova Körfezi’nde uzun süre gündemi meşgul etmiş ve ardından kaybolmuştu.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.