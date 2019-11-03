HABER

Gökova Körfezi’nde ’canavar’ yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde son zamanlarda çok sık rastlanan balon balığı Gökova Körfezi’nde amatör balıkçılar tarafından da yakalandı.Son yıllarda sayılarında sürekli artış görülen, diğer deniz canlılarına karşı tehdit oluşturması nedeniyle yakalanması, satılması ve karaya çıkartılması yasak olan balon balığının küresel ısınma nedeniyle sıcak bölgelerden Akdeniz, Ege ve ardından Marmara bölgesinde yoğun bir şekilde ürediği belirlendi.Muğla’nın Gökova Körfezinde olta balıkçılığı için denize açılan amatör balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 50 santim uzunluğundaki balon balığı, Gökova Körfezi’nde bugüne kadar yakalanan en büyük balon balığı olduğu öğrenildi.Yakalanan 50 santim uzunluğundaki balon balığının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne teslim edileceği öğrenilirken, bilimsel araştırma sonrası Su Ürünleri Fakültesi’nin Balık Müzesinde sergileneceği açıklandı.Tetrodotoxin isimli zehri salgılayan balon balığının siyanürden bin kat, arsenikten ise bin 200 kat etkili olduğu biliniyor.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde son zamanlarda çok sık rastlanan balon balığı Gökova Körfezi’nde amatör balıkçılar tarafından da yakalandı.
Son yıllarda sayılarında sürekli artış görülen, diğer deniz canlılarına karşı tehdit oluşturması nedeniyle yakalanması, satılması ve karaya çıkartılması yasak olan balon balığının küresel ısınma nedeniyle sıcak bölgelerden Akdeniz, Ege ve ardından Marmara bölgesinde yoğun bir şekilde ürediği belirlendi.
Muğla’nın Gökova Körfezinde olta balıkçılığı için denize açılan amatör balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 50 santim uzunluğundaki balon balığı, Gökova Körfezi’nde bugüne kadar yakalanan en büyük balon balığı olduğu öğrenildi.
Yakalanan 50 santim uzunluğundaki balon balığının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne teslim edileceği öğrenilirken, bilimsel araştırma sonrası Su Ürünleri Fakültesi’nin Balık Müzesinde sergileneceği açıklandı.
Tetrodotoxin isimli zehri salgılayan balon balığının siyanürden bin kat, arsenikten ise bin 200 kat etkili olduğu biliniyor. Keskin dişleriyle ağları ve misinaları parçalayan balon balıkları balıkçıların da korkulu rüyası olmaya başladı. Uzmanlar ise balıkla karşılaşınca elle temas edilmeden balığın toprağa gömülerek imha edilmesi gerektiğini açıkladı.

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
İstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlarİstanbul'un en yaşlı sakinleri; anıt ağaçlar
Antalya’da mezarlıktaki kabrin kazılıp etrafına kenevir ekildiği iddiasıAntalya’da mezarlıktaki kabrin kazılıp etrafına kenevir ekildiği iddiası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Ünlü mafya dizisinin oyuncusu evinde ölü bulundu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlendiği iddia edilen 25 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da çok sayıda kişi aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı

İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

İsrail'den skandal gözaltı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Tunç Soyer'e 'Kıbrıs' tepkisi!

'Yalan ses kaydıyla ortaya çıktı'

Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

Kayseri'de 20 kişi sahte alkolden zehirlendi

Kabul geri döndü! 20 kişi hastaneye başvurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.