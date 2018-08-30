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Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistler, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak için "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar sahilinde yoğunluğa neden oldu

Muğla'nın Ula ilçesindeki "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi, hava şartlarının uygun olması sayesinde her yıl binlerce rüzgar ve uçurtma sörfü tutkununu ağırlıyor.

Turistler, Akçapınar sahilinde gün boyu rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Akçapınar sahilinde sudan çıkmayan sörfçüler, güzel vakit geçirmeye çalıştı.

Sahilde, sporcuların rüzgarla dansını bölgeye gelen tatilciler de ilgiyle izledi.

Akyaka Mahallesi'nde yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline yılda ortalama 15 bin sporcu geliyor.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Ceylan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sahilde yoğunluk yaşandığını belirterek, yerli ve yabancı sörf tutkunlarının aldıkları eğitimin ardından sahilde rüzgarla dans ettiklerini dile getirdi.

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Akçapınar sahili Akyaka Muğla Rüzgar Sörfü

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