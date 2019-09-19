Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de dikkati çeken Yılmaz, bu kapsamsa kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, doğanın korunmasının önemi ve bu yönde başlatılan sosyal sorumluluk projelerindeki gelişmeleri anlattı.

Bodrum Belediyesi, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliği ile Bodrum'un yanı sıra Gökova Körfezi’nde hizmet vermeye başlayan katı atık toplama teknesinin tanıtım töreni İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da maviliklere borçlarını bir nebze de olsa ödemek için bir araya geldiklerini anlattı.

Ormanların ve denizin önemine dikkati çeken Kaptanoğlu, şunları belirtti:

"Karadaki ormanlar, dünyamızın yeşil akciğerleri ise okyanus ve denizler ise mavi kalbidir. Unutmamalıyız ki aldığımız iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz. TURMEPA aracılıyla 25 yıldır deniz ve su kaynaklarımızı korumak için sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklarımıza mavi yarınlar bırakmak için 8 milyon 300 bin öğrenciye çevre dersleri verdik. 16 bin eğitimci yetiştirdik. Aktif gönüllü sayımız 8 bine ulaştı. Atık toplama teknelerimizle 36 milyon litre sıvı atık topladık. 3 milyon kilogram katı atığın denizlere karışmasını önledik."

Kaptanoğlu, 3 yıldır deniz eğitimleri ile "Sıfır Atık" projesine katkıda bulunduklarını, bu konudaki çalışmaları artırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği yaparak "Sıfır Atık Mavi Projesi" başlattıklarını söyledi.