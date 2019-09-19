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Gökova Körfezi'ndeki atıkları "Riva Hizmet-1" toplayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:37 | Son Güncelleme

Gökova Körfezi'nde kıyı, koy ve teknelerden katı atık toplayacak 17 metrelik "Riva Hizmet-1" teknesi tanıtıldı - İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu: "Karadaki ormanlar dünyamızın yeşil akciğerleri ise okyanus ve denizler ise mavi kalbidir. Unutmamalıyız ki aldığımız iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı, koy ve teknelerden katı atık toplayan teknenin tanıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliği ile Bodrum'un yanı sıra Gökova Körfezi’nde hizmet vermeye başlayan katı atık toplama teknesinin tanıtım töreni İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, doğanın korunmasının önemi ve bu yönde başlatılan sosyal sorumluluk projelerindeki gelişmeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne de dikkati çeken Yılmaz, bu kapsamsa kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Türkiye'de mavi bayrak sayısında Muğla'nın Antalya'dan sonra ikinci sırada olduğunu belirtti.

- "Aldığımız iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz"

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da maviliklere borçlarını bir nebze de olsa ödemek için bir araya geldiklerini anlattı.

Ormanların ve denizin önemine dikkati çeken Kaptanoğlu, şunları belirtti:

"Karadaki ormanlar, dünyamızın yeşil akciğerleri ise okyanus ve denizler ise mavi kalbidir. Unutmamalıyız ki aldığımız iki nefesten birini denizlerimize borçluyuz. TURMEPA aracılıyla 25 yıldır deniz ve su kaynaklarımızı korumak için sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklarımıza mavi yarınlar bırakmak için 8 milyon 300 bin öğrenciye çevre dersleri verdik. 16 bin eğitimci yetiştirdik. Aktif gönüllü sayımız 8 bine ulaştı. Atık toplama teknelerimizle 36 milyon litre sıvı atık topladık. 3 milyon kilogram katı atığın denizlere karışmasını önledik."

Kaptanoğlu, 3 yıldır deniz eğitimleri ile "Sıfır Atık" projesine katkıda bulunduklarını, bu konudaki çalışmaları artırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği yaparak "Sıfır Atık Mavi Projesi" başlattıklarını söyledi.

Çevreye sahip çıkılması gerektiğine, katı atık teknesinin faaliyete başlamasının buna güzel bir örnek olduğuna işaret eden Kaptanoğlu, "Bodrum ve Gökova Körfezi'nde bir koruma şemsiyesi açmış bulunuyoruz. Bu teknemizin çalışması şimdilik okyanusta bir damladır." diye konuştu.

DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de katı atık toplama teknesinin, Bodrum Ticaret Odası Genç Girişimciler Danışma Kurulu'nun 2005 yılında başlattığı bir çalışmanın devamı niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Tören sonrası katılımcılar, teknelerden ücretsiz katı atık maddesi toplayacak 17 metrelik "Riva Hizmet-1" adlı tekneyi inceledi.

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