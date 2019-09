Gökova Roket Takımı, Türkiye ikincisi oldu

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesindeki bir lisenin öğrencilerinden oluşan 'Gökova Roket Takımı', TEKNOFEST’te düzenlenen yüksek irtifa roket kategorisinde birçok üniversite takımını geride bırakarak Türkiye 2’ncisi oldu.

Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Can Gökovalı öncülüğünde Uzay ve Havacılık Kulübü öğrencileri geçen yıl ilki düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde 'alçak irtifa roket atışlarıyla' birinci oldu. Bu yıl ise 1 milyon 500 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla dünya rekoru kıran festivale, Gökova Roket Takımı da katıldı. Festivalde öğretmen Can Gökovalı ile öğrenciler Mert Can Abbak, Barış Çimentepe, Yiğit Can Abbak, Mert Yıldız, Hünkar Delal, Ertunç Erenler Kara, Selim Arslankaya, Durdane Ece Kaya ve Selinay Kızıloğlu'dan oluşan ekiple katıldı. 3000 metre yükseklikteki irtifaya çıkacak roket atışları için tasarladıkları roketleriyle Muğla ekibi, çoğunluğu üniversite öğrenci takımlarından oluşan rakipleriyle mücadele etti. Alçak irtifa için 341, yüksek irtifa için 230 olmak üzere katılım sağlayan toplam 571 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 79 takımdan biri olan Gökova Roket Takımı, 4-10 Eylül arasında Tuz Gölü'nde düzenlenen finallerde roketlerini ateşledi. Buradaki başarılı atışlarıyla göz dolduran Muğla ekibi, yüksek irtifa roket kategorisinde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlilerinden oluşan Hazar takımının ardından Türkiye 2'ncisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bu sene mesleki eğitimde birçok başarıya Muğla olarak imza atacağız" dedi.