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  4. Göksel köy hayatına erken veda etti! "İstanbul'u çok özlemiştim"

Göksel köy hayatına erken veda etti! "İstanbul'u çok özlemiştim"

26.11.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle birlikte şehir hayatını terk eden ünlü isimlerden biri de Göksel'di. Göksel konserler başlayınca köy hayatını bıraktı.

Göksel köy hayatına erken veda etti! "İstanbul'u çok özlemiştim"

Şarkıcı Göksel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir süredir Fethiye'de yaşayan Göksel, şehir hayatına geri döndüğünü açıkladı.

Pandemi nedeniyle Fethiye'de köy hayatı yaşamaya başladıktan sonra işleri nedeniyle yeniden şehir hayatına dönen şarkıcı, "Köydeki evi işlerim nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. İstanbul'u ve iş hayatını çok özlemiştim" diye konuştu.

BOKS DERSLERİ ALIYOR

Şarkıcı Göksel'in bir süredir boks dersi aldığı da ortaya çıktı. Göksel, "Neden boks dersi alıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise, "Çok zevkli ve bana iyi geliyor. Siz sakin bir insan görüyorsunuz ama içimde çok sinirli bir insan var zaman zaman. Onu da atıyorum. Bana terapi gibi geliyor. Benden bir boksçu çıktığına inanamıyorum" sözleriyle yanıt verdi. (SnobMagazin)

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