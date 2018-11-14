GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve "su fakiri" bir kent olan Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde sona gelindi. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, içme suyu ihtiyacının yüzde 73'ünü 52 kilometre uzaklıktaki komşusu Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajı'ndan, yüzde 21'ini 42 kilometre uzaklıktaki Mizmilli kuyularından ve yüzde 6'sını şehir merkezindeki kuyulardan karşılayan Gaziantep'i yüksek elektrik maliyetlerinden kurtaracak proje kapsamında 25 Aralık'ta su teminine başlanması planlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü isale hattı, regülatör, yükleme havuzu, terfi merkezi, arıtma tesisi ve Düzbağ Barajı gibi bileşenlerden oluşan projenin inşaat çalışmaları, aralıksız ve hızla devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak projede, 81 bin 734 metrelik isale hattının yüzde 90'ı, 3 bin 520 metrelik tünel ile regülatör yapısının yüzde 94'ü, çökeltim havuzunun yüzde 68'i, terfi merkezinin yüzde 88'i ve yükleme havuzunun ise beton imalatları tamamlandı.

Yaklaşık 1 milyar lira bütçeye sahip proje tamamlandığında Gaziantep, memba kalitesinde suya kavuşacak. - 500 kişi 24 saat çalışıyor GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzbağ Projesi'nin içme suyu temini alanında Türkiye'de ve dünyada devam eden en büyük projelerden biri olduğunu belirtti. Gaziantep'in 2023 yılında ulaşılması beklenen nüfusa şimdiden ulaştığını anlatan Sönmezler, Düzbağ projesiyle Göksu havzasından başlangıçta regülatör sistemiyle gazi şehri kaliteli ve uygun maliyetli suyla buluşturacaklarını kaydetti. Sönmezler, projenin hızla devam ettiğini, bugün itibarıyla sahada 500 kişinin 8 ayrı noktada 24 saat çalışmaları sürdürdüğünü dile getirerek, "25 Aralık'ta regülatör yapısındaki pompayla, yükleme havuzuna su basacak şekilde oradaki işi tamamlamış olacağız. Hedefimiz Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta o suyu akıtmak. Çalışmalar programlanandan daha hızlı devam ediyor." diye konuştu. - "Düzbağ en önemli çözümdü" Mevcut sistemin, tamamen terfiye dayalı, yüksek enerji maliyeti olan, arıza durumunda şehrin susuz kalmasına yol açabilecek bir yapısı olduğuna dikkati çeken Sönmezler, şöyle konuştu: