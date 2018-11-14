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Göksu Çayı Gaziantep'e "can suyu" olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde sona yaklaşıldı - Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu kente akıtacak proje kapsamındaki 81 bin metrelik isale hattının yüzde 90'ı, 3 bin 520 metrelik tünel ile regülatör yapısının ise yüzde 94'ü tamamlandı - Kentin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta devreye girmesi planlanan proje sayesinde, Gazianteplilerin çeşmelerinden artık kaynak suyu kalitesinde içme suyu akacak

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve "su fakiri" bir kent olan Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde sona gelindi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, içme suyu ihtiyacının yüzde 73'ünü 52 kilometre uzaklıktaki komşusu Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajı'ndan, yüzde 21'ini 42 kilometre uzaklıktaki Mizmilli kuyularından ve yüzde 6'sını şehir merkezindeki kuyulardan karşılayan Gaziantep'i yüksek elektrik maliyetlerinden kurtaracak proje kapsamında 25 Aralık'ta su teminine başlanması planlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü isale hattı, regülatör, yükleme havuzu, terfi merkezi, arıtma tesisi ve Düzbağ Barajı gibi bileşenlerden oluşan projenin inşaat çalışmaları, aralıksız ve hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak projede, 81 bin 734 metrelik isale hattının yüzde 90'ı, 3 bin 520 metrelik tünel ile regülatör yapısının yüzde 94'ü, çökeltim havuzunun yüzde 68'i, terfi merkezinin yüzde 88'i ve yükleme havuzunun ise beton imalatları tamamlandı.

Yaklaşık 1 milyar lira bütçeye sahip proje tamamlandığında Gaziantep, memba kalitesinde suya kavuşacak.

- 500 kişi 24 saat çalışıyor

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzbağ Projesi'nin içme suyu temini alanında Türkiye'de ve dünyada devam eden en büyük projelerden biri olduğunu belirtti.

Gaziantep'in 2023 yılında ulaşılması beklenen nüfusa şimdiden ulaştığını anlatan Sönmezler, Düzbağ projesiyle Göksu havzasından başlangıçta regülatör sistemiyle gazi şehri kaliteli ve uygun maliyetli suyla buluşturacaklarını kaydetti.

Sönmezler, projenin hızla devam ettiğini, bugün itibarıyla sahada 500 kişinin 8 ayrı noktada 24 saat çalışmaları sürdürdüğünü dile getirerek, "25 Aralık'ta regülatör yapısındaki pompayla, yükleme havuzuna su basacak şekilde oradaki işi tamamlamış olacağız. Hedefimiz Gaziantep'in kurtuluş günü olan 25 Aralık'ta o suyu akıtmak. Çalışmalar programlanandan daha hızlı devam ediyor." diye konuştu.

- "Düzbağ en önemli çözümdü"

Mevcut sistemin, tamamen terfiye dayalı, yüksek enerji maliyeti olan, arıza durumunda şehrin susuz kalmasına yol açabilecek bir yapısı olduğuna dikkati çeken Sönmezler, şöyle konuştu:

"Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için Düzbağ en önemli çözümdü. Düzbağ'daki barajın yapımı uzun yıllar alabileceği için süreci hızlandırmak, kente suyu daha hızlı verebilmek için regülatöre dönüştürdük. Projesini GASKİ yaptı, inşaatını da DSİ ile ortak yürütüyoruz. Şu anda şebeke suyumuz sert ve kireç oranı yüksek. Bu suyun gelmesiyle birlikte Gaziantep'in suyunun kalitesi ve miktarı artmış olacak. 2050 yılına kadar Gaziantep'in içme suyuyla ilgili sorunu olmayacak. Bütün dünyada artık su, sürdürülebilir kentleşmede daha ön plana çıktı. Sağlıklı suya erişim şimdi çok daha önemli. Gaziantep de su fakiri bir şehir olduğu için gelecek projeksiyonlarında suyla ilgili problem yaşamamak için bu proje son derece önemli."

Sönmezler, Gaziantep'in mevcuttan daha iyi bir sisteme geçebilmek için önünde bir ümidi olduğunu vurgulayarak, "Pek çok şehir mevcut sistemlerini devam ettiriyor ama biz daha iyi bir sistem için proje yapmış durumdayız. Başlangıçta regülatöre dayalı, barajın bitmesiyle birlikte de cazibeli bir su şehre gelecek. Bu şehir kaliteli suya, uygun maliyetle ulaşacak. Bu anlamda, susuz bir şehir olmamıza rağmen, diğer şehirlerden daha ön plana çıkacağız, daha avantajlı hale geleceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

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"Düzbağ İçme Suyu Temini" projesi DSİ GASKİ Gaziantep gaziantep büyükşehir belediyesi

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