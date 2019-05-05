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Göksu Çayına düşen çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 19:20 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayına düşen ve kaybolan 9 yaşındaki Yusuf Topal, polis dalgıç ekiplerince bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen ve kaybolan 9 yaşındaki Yusuf Topal, başlatılan arama çalışmaları sonucu polis dalgıç ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı yakınında ailesiyle piknik yaparken, oyun oynadığı sırada Göksu Çayına düşen ve kaybolan Topal'ın bulunması için Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye ile İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

Dalgıç ekipler Topal'ı, düştüğü yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta çay kenarındaki bir ağacın dibinde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince, Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Topal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yusuf'un 17 yaşındaki ağabeyi Ahmet'in de bugün çaya düştüğü ve babası Mustafa Topal tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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