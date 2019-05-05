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Göksu Çayı'na düşen çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na düşerek kaybolan ve polis dalgıç ekiplerince bulunan 9 yaşındaki Yusuf Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Göksu Çayı'na düşen ve ekiplerin çalışmaları sonucu bulunarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Yusuf Topal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölbaşı-Malatya kara yolunun 15'inci kilometresinde Göksu Çayı yakınında ailesiyle piknik yaparken, oyun oynadığı sırada Göksu Çayı'na düşen ve kaybolan Yusuf Topal, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bulunmuştu.

Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Topal'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen ailesi, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Göksu Çayı Gölbaşı Devlet Hastanesi yusuf topal

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