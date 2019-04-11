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Göksu Çayına düşen otomobil ve sürücüsü kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 01:36 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobili ile Göksu Çayına düşen ve gece boyu dalgıçlar tarafından aranılan kişiye ve aracına ulaşılamadı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobili ile Göksu Çayına düşen ve gece boyunca dalgıçlar tarafından aranılan kişiye ve otomobiline ulaşılamadı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya kara yolu Harmanlı beldesi yakınlarında Göksu Çayına bir otomobilin düştüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bölgede etkili olan yağış nedeniyle debisi yükselen dereye giremedi.

Derede otomobiliyle kaybolan kişinin Sezai Çetiner (32) olduğunu belirleyen ekipler, akıntıya kapıldığı değerlendirilen Çetiner'in bulunması için çalışma başlattı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, itfaiye, Adıyaman Arama Kurtarma ile dalgıç ekipleri, Çetiner'in kaybolduğu düşünülen derede arama yaptı.

Ekipler, arama çalışmalarına HES barajına kadar devam etti. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda karada ve suyun içinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Çetiner'i arama çalışmalarının gündüz de devam edeceği öğrenildi.

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Göksu Çayı otomobil sürücü

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