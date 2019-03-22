HABER

Göksu Deltası’nda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, koruma altındaki Göksu Deltası’nda yangın çıktı.Göksu Deltası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Göksu Deltası’nda yangın

Mersin’in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, koruma altındaki Göksu Deltası’nda yangın çıktı.
Göksu Deltası’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye’deki 450 kuş türünden 328’inin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran deltadaki yangına, arazinin bataklık olmasından dolayı yangına müdahale edilemiyor ve kendiliğinden sönmesi bekleniyor.
Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltadaki yangında şu ana kadar 100 dönüm sazlık alanın yandığı tahmin edilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve zarar gören alanın ne kadar olduğunun yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.

Göksu Deltası’nda yangın

Göksu Deltası’nda yangın

Göksu Deltası’nda yangın

Göksu Deltası’nda yangın

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Ayağına ip dolanan kırlangıç itfaiye tarafından kurtarıldıAyağına ip dolanan kırlangıç itfaiye tarafından kurtarıldı
Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.