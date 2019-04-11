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Göksu Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü aranıyor (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR

Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren devam edilen çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Dalgıç polislerin suda, AFAD ekiplerinin ise ırmak kıyısında sürdürdüğü çalışmalarda, Çetiner bulunamadı. Arama çalışmalarını Sezai Çetiner'in yakınları da takip ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Gencin düştüğü Göksu Irmağı köprüsü
-Jandarma ekipleri
-Gencin aranmasını izleyen yakınları
-Dalgıç polislerin ırmakta arama yapmaları
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

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