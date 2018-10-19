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Göksu Nehri'ne atlayan Feride, son yolculuğa uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesindeki atladığı Göksu Nehri'nde 6 gündür aranırken, Kümeevler mevkisinde dün cansız bedeni bulunan Feride Yılmaz (25), aile ve yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesindeki atladığı Göksu Nehri'nde 6 gündür aranırken, Kümeevler mevkisinde dün cansız bedeni bulunan Feride Yılmaz (25), aile ve yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Feride Yılmaz, 13 Ekim'de, Silifke ilçesindeki Mersin Köprüsü'ne gelerek, kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisi, Sahil Güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Yılmaz'ı arama çalışması başlattı. 6 gündür aranan Yılmaz'ın cansız bedeni, dün, Göksu Nehri'nin suyunun debisi düşürülünce Kümeevler mevkisinde çamura saplanmış bulundu. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Genç kızın cenazesi, otopsi yapıldıktan sonra yakınlarınca bugün teslim alındı. Göksu Mahallesi'ndeki evine getirilen Feride Yılmaz'ın cenazesi, buradan Tosmurlu Mezarlığı'na götürüldü. Feride'nin annesi Nurcan ve babası Salim Yılmaz'ın cenazede yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Feride Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis, genç kızın ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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