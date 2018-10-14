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Göksu Nehri'ne atlayan Feride'yi arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 12:34 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı iddia edilen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Göksu Nehri'ne atlayan Feride'yi arama çalışmaları sürüyor

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı iddia edilen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları sürdürülüyor.
Dün akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü'ne gelen genç bir kız, kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, sahil güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, atlayan kişinin Feride Y. olduğu belirleri, arama çalışması başlattı. Başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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