Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

ABDULLAH COŞKUN - Konya'nın Hadim ilçesinde el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle adından söz ettiren Göksu Şelalesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan "Yerköprü Şelalesi" olarak da bilinen şelale, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

Konya’ya 100, ilçe merkezine ise 23 kilometre mesafedeki şelale, sonbaharda ziyaretçilerine güzelliklerini sunuyor. 60 metreden dökülen şelale, kente gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.

- "Daha sık geleceğim"

Engin Dirgen, şelaleyi daha önce sadece fotoğraflarda gördüğünü belirterek "Sonbaharın renkleriyle çok daha güzel bir örtüye bürünmüş. Çok sevdim, bundan sonra daha sık geleceğim." dedi.

Şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu ancak bu mevsimdeki görüntüsünün çok daha güzellikler içerdiğini dile getiren Mehmet Gök ise "Burası çok güzel. Memleketimizin her yeri ayrı güzel. Bu kadar güzel yerlerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.