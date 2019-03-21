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Göksu’dan downsendromlu Zümra'ya doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün ESEV Moral Timi, downsendromlu çocuklara moral verdi.

Göksu’dan downsendromlu Zümra'ya doğum günü sürprizi

İSTANBUL, (DHA) - ESENLER Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün ESEV Moral Timi, downsendromlu çocuklara moral verdi. Downsendromlu çocuklar, ESEV Moral Timi'nin şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendiler. Etkinlikte konuşan Göksu, “Esenler'de yeni proje kapsamında çok büyük bir 'Engelliler Külliyesi' projesi var. Bütün engelli kategorilerine göre özel departmanlar olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü (İSEM), Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği etkinlikteESEV Moral Timi, Down Sendromu Farkındalık Günü’nde down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte minik Ahsen Zümra’nın doğum günü de kutlandı.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Esenler'de ikamet eden iki buçuk yaşındaki downsendromlu Ahsen Zümra, ilçede oturan down sendromlu arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. ESEV Moral Timi'nin palyaço gösterisi, yüz boyama ve çocuk şarkılarıyla çocukları eğlendirdiği etkinlikte, Ahsen Zümra için sürpriz doğum günü pastası kesildi. Ahsen Zümra'yı bu özel gününde yalnız bırakmayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, Ahsen Zümra'nın doğum gününü kutlayarak hediye verdi.

“ENGELLİLER KÜLLİYESİ‘Nİ KURACAĞIZ”

Programda downsendromlularla bir araya gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler'de iki yüz civarında down sendromlu kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin yetmiş tanesi kayıtlı. Bu kardeşlerimize hayatın farkındalığını anlatacak, öğretecek işler yapmak bizim görevimizdir. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. Esenler'de yeni proje kapsamında çok büyük bir 'Engelliler Külliyesi' projesi var. Bütün engelli kategorilerine göre özel departmanlar olacak. Bu merkezde 'İkame Annelik' merkezi kuracağız. Hem bu kardeşlerimizin hem de ailelerinin daima yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Göksu’dan downsendromlu Zümra'ya doğum günü sürpriziGöksu’dan downsendromlu Zümra'ya doğum günü sürpriziGöksu’dan downsendromlu Zümra'ya doğum günü sürpriziGöksu’dan downsendromlu Zümra'ya doğum günü sürprizi

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