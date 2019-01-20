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Göksun'da tilki dondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta sıfırın altında 25 dereceleri bulan soğuk hava, insan hayatını olduğu kadar, hem sokak, hem de yaban hayvanların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kentin kuzey ilçelerden Göksun'da tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçların olup olmadığının kontrolünü yapan Göksun Dağcılık Arama Kurtarma (GÖKDAK) ekipleri, donmuş tilki ile karşılaştı.

Eksi 25 derecedeki soğuklar yaban hayvanlarını dondurdu

Göksun-Elbistan karayolunun kenarında karların üstünde hareketsiz yatan tilkinin, yiyecek aramak için çıktığının tahmin edildiği belirtildi.
Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını belirten GÖKDAK üyeleri, donmuş tilkiyi görünce üzüldüklerini söyledi.
Üyeler, STK'lardan ve ilgili kurumlardan yaban hayvanları için doğaya yem bırakmaları çağrısında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş soğuk hava Tilki

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