HABER

Göksun'da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elbistan- Göksun karayolunda meydana geldi. Samettin Bozkurt (41) yönetimindeki 31 PZ 376 plakalı otomobil, Çardak Mahallesi girişinde karşı yönden gelen Hakan Alp'in (29) kullandığı 46 AAH 853 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muhammet Emin Bozkurt (3), Eray Bozkurt (13), Musa Eren Bozkurt (15), Zehra Bozkurt (33), Fadime Alp (16), Gamze Koca (18), İlknur Koca (20) ve Menekşe Alp (20) yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Göksun ve Elbistan'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sağlıkçı, yardım etmek istediği yaralının saldırısına uğradıSağlıkçı, yardım etmek istediği yaralının saldırısına uğradı
Samsun'da denize giren 4 genç boğulduSamsun'da denize giren 4 genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da korkunç olay! Denize giren 4 kişi hayatını kaybetti

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.