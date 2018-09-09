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Göksun'da kaçak kazıya 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 18:56 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.  Göksun'un Çardak Mahallesi'ndeki Cücük Tepe mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda Mahmut K., İsmail Ü., Ferhat T.

Göksun'da kaçak kazıya 4 gözaltı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Göksun'un Çardak Mahallesi'ndeki Cücük Tepe mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda Mahmut K., İsmail Ü., Ferhat T. ve Ahmet Y.'yi kazı yaparken yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koyulurken, şüpheliler, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Göksun'da kaçak kazıya 4 gözaltıGöksun'da kaçak kazıya 4 gözaltıGöksun'da kaçak kazıya 4 gözaltı

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