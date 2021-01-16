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Gökten başına servet yağdı

16.01.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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Gökten başına servet yağdı

Bursa'da evinde otururken gece ışık gören vatandaşın çatısına gökten taş düştü. Ölümden dönen vatandaş, göktaşına müşteri arıyor.

Uludağ eteklerinde köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş, 7 Aralık 2020 tarihinde gece saat 03.00'de uyku tutmayınca balkona çıkıp gökyüzünü izlemeye başladı. Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Gördüğü ışık parlamasından 3 saniye sonra evinin çatısında oluşan şiddetli sesle irkildi. İlk başta bu sese anlam veremeyen Erkeş, sabah evin çatısına çıkarak baktığında gördüğü manzarayla hayretler içinde kaldı.

Evinin çatısına simsiyah bir taşın düştüğünü, bu taşın evinin taşını delerek saplandığını gördü. Çatıya saplanan taşı tornavida yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartan vatandaş gördüğü ışıkla bu taşın arasında bir bağlantı olabileceğini düşünerek, evinin çevresini aramaya başladı. Evinin 300 metre çevresinde de bu bölgede daha önce görülmeyen bu taşlardan 7 tane buldu. Göktaşına taşlara gözü gibi bakıp saklayan vatandaş, bu taşları, kıymetini veren olması halinde satacağını söyledi.

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"BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADIM"

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Ali Erkeş, "Bir gece saat 03:00 civarı uykum dağıldı. Evin balkonuna çıktım, kendime bir kahve yaparak gökyüzünü izlemeye başladım. O gece gökyüzündeki yıldızların çok yakın olduğunu fark ettim. Tabiri caizse elimi uzatsam yıldızlara değecektim. Ben gökyüzünü izleyip kahvemi içerken, gökyüzünden bir ışık parladığını gördüm. Bu ışık parlaması bir yıldız kaymasına benziyordu. Gökyüzündeki parlamadan bir kaç saniye sonra evimin çatısında küt diye ses oldu. Ben evin dışına çıkarak baktım, biri benim evime taş mı atıyor diye.

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"Evin etrafını gezdiğimde kimsenin olmadığını gördüm. Sonra gidip yatağıma yatıp uyudum. Sabah kalkıp kahvaltı yaparken, gece çatıdaki sesi merak edip, çatıya çıkarak incelemeye başladım. Gördüğüm manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadım. Bir taşın demir sacı delerek çatıya saplandığını gördüm. Çatıyı delen taşı tornavida yardımıyla çıkarttım. Sonra ben bu taşı inlemeye başladım. Arkadaşlarıma anlattım. Bana bunun bir gök taşı olabileceğini söylediler. Evimin çevresinde arama yaptığımda evimin çatısına düşen ve bu bölgede daha önce görmediğim taşlardan 7 tane buldum. Göktaşına çok benziyorlar. Bu taşların araştırılmasını istiyorum. Bu taşlar göktaşı ise, taşlardan bir tanesini müzeye bağışlayacağım. Diğer taşlarıysa iyi bir teklif gelirse satmayı düşünüyorum. Elimde bulunan taşların ağırlığı 5 kilonun üzerinde" dedi. (İHA)

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