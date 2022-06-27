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Gökten düşen buz kültesi 'bomba' korkusu yaşattı! 'Ölebilirdim'

27.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Başkale ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Gökyüzünden boş araziye düşen kristalleşmiş buz kütlesi, bomba korkusu yaşattı. Olaya şahit olan çoban Şükrü Abi, "Gece saatlerinde sürüyü otlatırken, o sırada telefonla konuşuyordum. Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Sonra da jandarmaya haber verdim" dedi. Buz kütlesinin uçaktan düştüğünün tahmin edildiği belirtildi. İşte olayın detayları!

Gökten düşen buz kültesi 'bomba' korkusu yaşattı! 'Ölebilirdim'

Korkutan olay, 25 Haziran'da saat 23.45 sıralarında Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, çoban Şükrü Abi, gece saatlerinde arazide küçükbaş hayvanları otlatırken, bir anda duyduğu gürültüyle irkildi. Daha sonra da el feneri ile sesin geldiği bölgeyi inceleyen Abi, boş araziye gökyüzünden kristalleşmiş buz kütlesi düştüğünü gördü.

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Abi, olayı hemen mahalle muhtarına bildirdi ve ardından da jandarmaya haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir patlayıcıya rastlamazken, uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesinin etkisiyle yerde çukur oluştuğu tespit edildi.

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'O ANDA ORADA OLSAYDIM ÖLEBİLİRDİM'

Olayı anlatan çoban Şükrü Abi, "Buz kütlesinin düştüğü yerde 2 dakika öncesi ayrılmıştım, o sırada telefonla konuşuyordum. Orada olsaydım ölebilirdim. Bomba patlar gibi bir ses duyunca gelip baktım. Yerdeki hasarı gördüm. Olayın etkisiyle bomba patladığını zannettim. Köy muhtarını aradım. Sonra jandarma ekipleri gelip baktı. Ekipler, sonra kocaman bir buz kütlesi olduğunu tespit etti. Uçaktan düşmüş olabileceğini düşündük. 24 saat sonra da bu buz kütlesi eridi. Kütle birinin başına gelseydi, paramparça olurdu" dedi.

(DHA)

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