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Gökten yağmur gibi ölü kuş yağdı: Gerçek biyogüvenlik tehdidi!

23.09.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökyüzünden düşen düzinelerce kuş, yeni hastalık korkularının fitilini ateşledi. İrlanda çevresindeki plajlarda ve limanlarda ölü sümsük kuşları bulundu ve bir uzman, gerçek bir biyogüvenlik tehdidi oluşturan korkunç durum hakkında "acil eylem" çağrısında bulundu.

Gökten yağmur gibi ölü kuş yağdı: Gerçek biyogüvenlik tehdidi!

İrlanda’da gökten düşen ölü kuşlar halkta tedirginliğe neden oluyor. Ülkenin dört bir yanındaki plajlarda ve limanlarda ölü sümsük kuşları bulundu ve halk alarma geçti.

YENİ BİR KUŞ GRİBİ Mİ?

Irish Mirror'ın haberine göre, yaşanan tuhaf ölümler yeni bir kuş gribi türü korkusuna yol açtı. İngiltere'de son zamanlarda kuş gribi nedeniyle büyük dalış kuşları koloniler halinde telef oldu. Uzmanlar sorunun İrlanda'ya da sıçradığından endişe ediyor.

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Yetkili isim Niall Hatch, ölü sümsük kuşları hakkında "yüzlerce çağrı" aldıklarını ve ördekler, tilkiler ve evcil kümes hayvanları yok edilmeden önce Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (NPWS) tarafından "acil eylem" çağrısında bulunulduğunu söyledi.

BİYOGÜVENLİK TEHLİKESİ

"Biyogüvenlik artık büyük bir endişe kaynağı" diyen Hatch, yaşananların bir virüs olduğunu ve bunun için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
kuş gribi
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