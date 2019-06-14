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Göktuğ'a hastanede doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, serebral palsi hastası Göktuğ Koray Tabakçı'ya (6), tedavi gördüğü hastanede sağlık personelince doğum günü sürprizi yapıldı.

Göktuğ'a hastanede doğum günü sürprizi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, serebral palsi hastası Göktuğ Koray Tabakçı'ya (6), tedavi gördüğü hastanede sağlık personelince doğum günü sürprizi yapıldı. Hastane odası süslenirken, Göktuğ'un, doğum gününün ilk kez bu kadar güzel kutladığını söylemesi ise hemşireleri duygulandırdı.
Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan Göktuğ Koray Tabakçı'nın, doğuştan serabral palsi hastası olduğu belirlendi. Rahatsızlığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Göktuğ, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi görmeye başladı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yatarak tedavi gören Göktuğ'un doğum günü olduğunu öğrenen hemşireler, sürpriz hazırlamaya karar verdi. Göktuğ, serviste tedavi gördüğü sırada, odası mavi balonlar ve 'İyi ki doğdun' yazılarıyla süslendi. Göktuğ, diğer sağlık çalışanlarının da katkılarıyla kısa sürede süslenen odaya geldiğinde, sürprizle karşılaştı. Sağlık personeli hep birlikte "İyi ki doğdun Göktuğ" diyerek, doğum gününü kutladı. Çok şaşıran Göktuğ, kendisine hediye edilen oyuncakları görünce çok sevindi. Küçük çocuk, pastasındaki mumları hastane personeliyle birlikte üfledi. Göktuğ, çok sevdiği ambulansla da hastane önündeki boş alanda gezdirildi.
HEMŞİRELERİ DUYGULANDIRDI
Çok mutlu olduğunu dile getiren Göktuğ Koray Tabakçı, "Bugün benim doğum günüm. 6 yaşına girdim. Bana hediyeler aldılar, pastalar kestiler ve çok güzel sürprizler yaptılar. Ambulansa bindim. Ambulansın sahibi bana ambulansı tanıttı, malzemelerini tanıttı. Çok mutlu oldum" dedi. Göktuğ'un konuşması sırasında, bazı hemşirelerin gözyaşı döktüğü görüldü.
Göktuğ'un babaannesi Arife Tabakçı ise "Çok güzel sürpriz yaptılar. Anlatması çok zor. Haberimiz yoktu. Biz fizik tedavideydik. Göktuğ, sürpriz sonrası bana 'Babaanne dondum kaldım' dedi. Allah razı olsun, Allah onlara daha güzel mutluluklar nasip etsin" diye konuştu.
'GÜZEL YÜREĞİNİ MUTLU ETMEK İSTEDİK'
Göktuğ'un çok akıllı ve zeki bir çocuk olduğunu anlatan hemşire Özlem Eyiusta da "Biz onun doğum günü, diye bu küçük yüreği sevindirmek istedik. Servis hemşireleriyle birlikte böyle güzel bir organizasyon düşündük. O güzel yüreği mutlu etmek istedik. O mutlu olunca biz de mutlu olduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

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