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Göktürk Albay ayrılacak mı? Tamer Karadağlı Savaşçı'dan neden ayrılıyor? Ağlatan veda...

11.05.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Savaşçı’da Göktürk Albay karakterine hayat veren Tamer Karadağlı ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Diziyle anlaşması nedeniyle Tamer Karadağlı’nın Savaşçı dizisinden ayrılacağı aktarıldı.

Savaşçı’dan ayılacağı söylenen Tamer Karadağlı’nın vedası ile birlikte dizinin senaristlerinden Gül Güzelkaya’nın gözyaşlarını tutamadığı ortaya çıktı. Tamer Karadağlı’nın da Savaşçı’dan ayrıldıktan sonra Andropoz dizisinde yer alacağı belirtildi…

Tamer Karadağlı Savaşçı'dan neden ayrılıyor?

TV100’de yer alan habere göre; Göktürk Albay karakterine hayat veren Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinden ayrılacak.

Tamer Karadağlı Savaşçı’dan neden ayrılacak?

Tamer Karadağlı Savaşçı’dan neden ayrılacak?
FOX TV’nin cumartesi akşamları ilgi ile izlenen 'Savaşçı' dizisinde 'Göktürk Albay' karakterine hayat veren usta oyuncu Tamer Karadağlı, diziden ayrılıyor. Diziye başlarken 6 bölümlük anlaşma yapan Tamer Karadağlı, performansıyla adeta oyunculuk dersi veriyor…
Savaşçı dizisinde oyunculuktaki ustalığını bir defa daha gösteren Tamer Karadağlı'nın etkili oyunculuğunun dizinin senaristlerinden Gül Güzelkaya'yı bile ağlattığı belirtildi.
Tamer Karadağlı’nın yakın zaman içerisinde Taylan Biraderler'in yönettiği Andropoz adındaki 6 bölümlük Netflix dizisi için Marmaris’te olduğu öğrenildi...

Tamer Karadağlı kimdir?

Tamer Karadağlı kimdir?
24 Mayıs 1967'de Ankara'da doğan Tamer Karadağlı, aslen Azeri kökenli Kars - Sarıkamışlı ebeveynlerden dünyaya geldi. İlkokula başlamadan ailesi ile beraber Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Tamer Karadağlı, Türkiye'ye dönmüşün ardından yeniden ABD’ye gitti.
Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı senelerde de devamlı Akün Sineması’na giden Tamer Karadağlı, diğer taraftan da lise dönemlerde onun için bir tutku olduğunu ifade ettiği seslendirme sanatına başladı.
En son Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adındaki oyununu Türkçe ve İngilizce oynayan ve bu şekilde Bilkent Üniversitesi macerası başlayan Tamer Karadağlı, TED Ankara Koleji’nin ardından Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
İlk filmini 1993’te çeviren Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar dizisiyle adını duyurdu.
Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evlendi. Çiftin Zeyno adında bir kızları dünyaya geldi. 2007’de Arzu Balkan ile boşanan Tamer Karadağlı, efsaneleşen Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş kitlelerce tanındı…

Rol Aldığı oyunlar

Rol Aldığı oyunlar
Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999 Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010 Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996 Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997 Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı dizisi Tamer Karadağlı
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