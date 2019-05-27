Göktürk Hasdal yolunda seyir halindeki hafif ticari bir araç, emniyet şeridinde duran bir otobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.
Göktürk Hasdal yolunda seyir halindeki hafif ticari bir araç, emniyet şeridinde duran bir otobüse arkadan çarptı.
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Göktürk Hasdal yolunda seyir halindeki hafif ticari bir araç, emniyet şeridinde duran bir otobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.
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