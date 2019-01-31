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Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 01:31 | Son Güncelleme

GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi.

Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

(FOTOĞRAFLI)

Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralıGöktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı

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