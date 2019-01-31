Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.
(FOTOĞRAFLI)
HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!
IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum