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GÖKTÜRK'TE YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI: 2 ÖLÜ,21 YARALI (EK SON GÖRÜNTÜLERLE)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 03:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHA Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada biri kadın iki kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 21 kişi de yaralandı.

Görüntü dökümü:
--------
-ekiplerin çalışması -ek
-otobüsün kaldırılması-ek
-Otobüsün çekilmesi-ek
-Olay yerinden görüntüler
-Yan yatan otobüs
-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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Göktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralıGöktürk'te yolcu otobüsü kazası: 2 ölü,21 yaralı
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