GÖKTÜRK'TE YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI; YARALIALR VAR (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

