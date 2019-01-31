GÖKTÜRK'TE YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI; YARALIALR VAR (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA
Göktürk'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
--------
Olay yerinden görüntüler
IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum