Göktürk'te yolcu otobüsü kazası; yaralılar var (1)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-GÖKTÜRK'te yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.
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