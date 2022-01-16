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Gökyüzü adeta yeşile boyandı! Dünya'nın manyetik alanında yırtık oluştu, Kuzey Işıkları İsveç'in başkenti Stockholm'de gözlendi

16.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de "Kuzey Işıkları" olarak adlandırılan doğa olayı yaşandı. İsveç Örebro Astronomi Dairesi Başkanı Kjell Olauson, Dünya'nın manyetik alanında bir yırtılma ve çatlak meydana geldiğini ve bundan dolayı Kuzey Işıkları'nın güçlü şekilde gökyüzüne yansıdığını açıkladı.

Gökyüzü adeta yeşile boyandı! Dünya'nın manyetik alanında yırtık oluştu, Kuzey Işıkları İsveç'in başkenti Stockholm'de gözlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de "Kuzey Işıkları" olarak adlandırılan doğa olayının gerçekleştiği aktarıldı. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları, adeta Stockholm'de gökyüzünü yeşile boyadı.

Stockholm'de "Kuzey Işıkları"na yönelik açıklama, İsveç Örebro Astronomi Dairesi Başkanı Kjell Olauson'dan geldi. Olauson, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, başkent Stockholm'de Kuzey Işıkları'nın gözlendiğini kaydetti.

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"DÜNYA'NIN MANYETİK ALANINDA BİR YIRTIK OLUŞTU"

Olauson, Dünya'nın manyetik alanında bir yırtılma ve çatlak meydana geldiğini ve bundan dolayı Kuzey Işıkları'nın güçlü şekilde gökyüzüne yansıdığının altını çizdi.

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Kuzey Işıkları, İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldüKuzey Işıkları, İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldü

Son gelen raporları okuduğunda şaşkına döndüğünü söyleyen Olauson, "Son raporlara göre Dünya'nın manyetik alanında bir yırtık oluştu. Esen sert rüzgarla birlikte Kuzey Avrupa'da görülebilen bir ışık dansına dönüştü." dedi.

MANYETİK ALAN DÜNYA'YI KORUYAN BİR KALKAN

Dünya'nın manyetik alanının atmosferlerle birlikte Güneş'ten gelen radyasyonlu ışıklara karşı kalkan olduğunu belirten Olauson, bazen manyetik koruma alanında yırtıklar meydana geldiğini ve bunun sonucu olarak da Kuzey Işıkları'nın gökyüzüne güçlü yansıdığını söyledi.

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KUZEY IŞIKLARI'NIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLEBİLECEĞİ YERLERİ PAYLAŞTI

Olauson, önümüzdeki günlerde Kuzey Işıkları'nın Almanya ve Polonya'dan da görülebileceğini sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Stockholm İsveç
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