Gökyüzü fatihleri nefes kesti

Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kent olan İzmir, 9 Eylül’ü kutlamaya devam ediyor. Gündoğdu Meydanı’nda binlerce İzmirli, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemek için alana adeta akın etti.
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