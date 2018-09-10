Gökyüzü fatihleri nefes kesti

Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kent olan İzmir, 9 Eylül’ü kutlamaya devam ediyor. Gündoğdu Meydanı’nda binlerce İzmirli, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemek için alana adeta akın etti.