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Gökyüzü fatihleri nefes kesti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterileri nefes kesti.

Kurtuluş Savaşı’nı başlatan kent olan İzmir, 9 Eylül’ü kutlamaya devam ediyor. Gündoğdu Meydanı’nda binlerce İzmirli, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları’nın gösterilerini izlemek için alana adeta akın etti.

İzmir'de coşkulu kutlama

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Kutlamalarda, dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının Solo Türk ekibi ilk olarak semaya çıktı.
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Gözle görülmeyecek noktaya kadar uçan ekip, yürekleri ağızlara getirdi. Vatandaşlar, sloganlar ve marşlar söylerken, ellerinde Türk bayrakları taşıdı.
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Solo Türk’ün ardından Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı.
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Vatandaşlar gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi.
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9 Eylül kutlamaları izmir

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