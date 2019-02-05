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Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Sığırcık kuşları Mardin Ovası'nda buğday tarlalarına akın etti. Ekim yapılan tarlalarda dans eden kuşlar eşsiz görüntüler oluşturdu. Binlerce sığırcık kuşunun aynı anda kanat çırpması ile büyülenen vatandaşlar o anları kayda aldı.

Gökyüzünde süzülen sığırcık kuşlarının tarlalara konup hep birlikte havalanmaları bölge sakinlerini de etkiledi. Cep telefonuna ve fotoğraf makinelerine sarılan vatandaşlar sığırcık kuşlarının dansını ölümsüzleştirdi.

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Mardin Ovası’nda sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta görsel şölen sundu.
Sabah saatlerinde Mardin Ovası’nda ekimi yapılan buğday tarlalarına akın eden binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması izleyenleri büyüledi.
Kuşların oluşturduğu şekiller, zaman zaman ayrılıp tekrar birleşmeleri ve ekimi yapılan tarlalara birden konup kalkmaları ilgiyle izlendi.
Görsel şölene tanık olan fotoğraf tutkunları bu anı ölümsüzleştirmek için oluşan manzarayı kaydetti.
İşte ortaya çıkan görüntüler...
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sığırcık kuşları mardin

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