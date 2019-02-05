Gökyüzü görünmedi! Bu kare Mardin'de çekildi

Gökyüzünde süzülen sığırcık kuşlarının tarlalara konup hep birlikte havalanmaları bölge sakinlerini de etkiledi. Cep telefonuna ve fotoğraf makinelerine sarılan vatandaşlar sığırcık kuşlarının dansını ölümsüzleştirdi.
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Valilik açıkladı! 2 ilçede sokağa çıkma yasağı
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum