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Gökyüzü renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl onuncusu tertiplenen "Havacılık ve Turizm Festivali"nde gökyüzü şenlendi.Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen Havacılık ve Turizm Festivalinde birbirinden renkli kanatlar gökyüzünü kapladı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bu yıl onuncusu tertiplenen "Havacılık ve Turizm Festivali"nde gökyüzü şenlendi.
Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Sportif Havacılık Spor Kulübü tarafından düzenlenen Havacılık ve Turizm Festivalinde birbirinden renkli kanatlar gökyüzünü kapladı. Hava şartları bütün gün uçuşa elvermemesine rağmen, festivale Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 100 yamaç paraşütü sporcusu katıldı. Cuma gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan yamaç paraşütü pilotları, cumartesi günü sabah erken saatlerden öğlene dek gökyüzüyle buluştular. Tümbüldek Kaplıcalarında yenilen öğlen yemeğinden sonra, sporcular Suuçtu şelalesini gezerek, serin havanın tadını çıkardılar.
Cumartesi gecesi iniş alanında yakılan ateşin etrafında eğlenen sporcular, Pazar sabahı erkenden yine gökyüzündeydiler. İkili (tandem) atlayışlarında sıkça yapıldığı festival boyunca Mustafakemalpaşalılar da tecrübeli pilotlar eşliğinde uçmanın keyfini yaşadılar.
Pazar günü, günü birlik uçmaya gelen pilotlarda festivale renk katınca, gökyüzü renkli görüntülere sahne oldu. Heyecanın dorukta olduğu anları izlemeye gelen sporseverlerde o ânlara ortak oldu.
Her sene festivale gelen Türkiye’nin en yaşlı yamaç paraşütçülerinden biri olan Haluk Çağlıoğlu, geçirdiği bir kaza yüzünden kalça ve ayak kırığına rağmen bu sene de festivale koltuk değnekleriyle gelerek, 10. Mustafakemalpaşa Havacılık ve Turizm Festivaline renk kattı.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar’da gökyüzünde süzülen paraşütçüleri izlemeye geldi. Bu tür faaliyetlerin ilçenin tanıtımı açısından etkili olduğunu söyleyen Mehmet Kanar, “Belediye olarak bütün spor dallarına verdiğimiz destek hız kesmeden devam edecek” dedi.

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi

Gökyüzü renklendi
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