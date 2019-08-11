HABER

Gökyüzü şöleni: Perseid göktaşı yağmuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek.

Gökyüzü şöleni: Perseid göktaşı yağmuru

İSTANBUL, (DHA)- Gökyüzünde görsel şölen yaratan göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak da bilinen göktaşı yağmuru hakkında konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır” diye konuştu.

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, izlemek isteyenler için de tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Gölbaşı, "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Prof. Dr. Gölbaşı, 15 Ağustos’ta Ay’ın Dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.

Gökyüzü şöleni: Perseid göktaşı yağmuruGökyüzü şöleni: Perseid göktaşı yağmuru

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
'Noel Baba' doğum gününde Demre'de anıldı'Noel Baba' doğum gününde Demre'de anıldı
Bayram namazını görevi başında kıldılarBayram namazını görevi başında kıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.