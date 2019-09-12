EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Leyleklerin göçü sonrası diğer göçmen kuşlar da sıcak diyarlara göç etmeye devam ediyor. Kuşların göç yolu üzerindeki Trakya'da, göç trafiğinde sıra "arı şahinleri"ne geldi.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED) Başkanı kuş gözlemcisi Özmen Yeltekin, AA muhabirine, Trakya'dan geçen arı şahinlerinin göçünün yoğun olarak sürdüğünü belirtti.

Yeltekin, "kuş göçü" denildiğinde insanların aklına yalnızca leylekler geldiğini ancak pek çok kuş türünün de göç ettiğini söyledi.

Göç eden kuşlardan birisinin de yaban arılarıyla beslenen "arı şahinleri" olduğunu ifade eden Yeltekin, "İçinde bulunduğumuz şu günlerde başımızı gökyüzüne çevirdiğimizde müthiş bir görsel şölene şahit oluyoruz." dedi.

Arı şahinlerinin yoğun olarak Türkiye üzerinden göç hareketini gerçekleştirdiğini aktaran Yeltekin, şunları kaydetti:

"Görünüş olarak şahine benzemesinin yanı sıra çeşitli varyasyonlar gösteren bir yırtıcı tür. Adlarından da anlaşılacağı gibi arılarla besleniyorlar. Üreme bölgelerindeki yaban arılarını gözleyerek yuvalarını tespit eder ve arı larvalarını petek ile beraber kendi yuvasına taşır.