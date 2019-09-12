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Gökyüzünde "arı şahini" trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kuşların göç yolu üzerindeki Trakya'da "arı şahinleri"nin göçü sürüyor - BİÇED Başkanı ve kuş bilimci Özmen Yeltekin: - "İçinde bulunduğumuz şu günlerde başımızı gökyüzüne çevirdiğimizde müthiş bir görsel şölene şahit oluyoruz"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Leyleklerin göçü sonrası diğer göçmen kuşlar da sıcak diyarlara göç etmeye devam ediyor. Kuşların göç yolu üzerindeki Trakya'da, göç trafiğinde sıra "arı şahinleri"ne geldi.

Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği (BİÇED) Başkanı kuş gözlemcisi Özmen Yeltekin, AA muhabirine, Trakya'dan geçen arı şahinlerinin göçünün yoğun olarak sürdüğünü belirtti.

Yeltekin, "kuş göçü" denildiğinde insanların aklına yalnızca leylekler geldiğini ancak pek çok kuş türünün de göç ettiğini söyledi.

Göç eden kuşlardan birisinin de yaban arılarıyla beslenen "arı şahinleri" olduğunu ifade eden Yeltekin, "İçinde bulunduğumuz şu günlerde başımızı gökyüzüne çevirdiğimizde müthiş bir görsel şölene şahit oluyoruz." dedi.

Arı şahinlerinin yoğun olarak Türkiye üzerinden göç hareketini gerçekleştirdiğini aktaran Yeltekin, şunları kaydetti:

"Görünüş olarak şahine benzemesinin yanı sıra çeşitli varyasyonlar gösteren bir yırtıcı tür. Adlarından da anlaşılacağı gibi arılarla besleniyorlar. Üreme bölgelerindeki yaban arılarını gözleyerek yuvalarını tespit eder ve arı larvalarını petek ile beraber kendi yuvasına taşır.

Avrupa popülasyonunun 150 bin çift olduğu tahmin edilmesine rağmen nüfusunun azalma eğiliminde olduğu biliniyor. En çok gözlemlendikleri göç yolları İstanbul Boğazı ve ülkemizin kuzey doğusudur."

- Arı şahinlerinin göçü yüksek noktalardan izlenebiliyor

Arı şahinlerinin ağustos sonundan eylül ayının ortalarına kadar yoğun olarak geçişlerini devam ettirdiğini dile getiren Yeltekin, Trakya'daki yüksek bir noktadan arı şahinlerinin yolculuğunun izlenebileceğini kaydetti.

Yeltekin, dernek olarak Trakya'nın önemli kuş alanlarındaki kuş üreme faaliyetlerinin tespitine ve kayıt altına almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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