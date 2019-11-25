HABER

Gökyüzünde davul çalıp türkü söylediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişi birlikte uçtuğu Yamaç Paraşütü Pilotu Kenan Şaksu ile gökyüzünde davul çalıp türkü söyledi.Elazığ’da yaşayan hobi olarak davul çalan Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü Mezunu 25 yaşındaki Yasin Can, Sportif Havacılık Derneği Başkanı Kenan Şaksu ile yamaç paraşütü yapmak için Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağına çıktı.

Elazığ’da bir kişi birlikte uçtuğu Yamaç Paraşütü Pilotu Kenan Şaksu ile gökyüzünde davul çalıp türkü söyledi.
Elazığ’da yaşayan hobi olarak davul çalan Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü Mezunu 25 yaşındaki Yasin Can, Sportif Havacılık Derneği Başkanı Kenan Şaksu ile yamaç paraşütü yapmak için Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Dağına çıktı. Can, burada yamaç paraşütü pilotu Şaksu ile birlikte bin 800 metre yükseklikteki pistinde atladı. Yamaç paraşütü yapan ikiliden Can, hava davul çaldı. İkili davul eşliğinde türkü de söyledi. O anlar hem ilginç hem de görsel güzelliği olan görüntülere sahne oldu.
İlk defa Yamaç paraşütü yapan Yasin Can, “Havada davul biraz ilginç ve değişik daha önce yapılmış mı bilmiyorum ama klarnet gördüm keman gördüm ama davul görmedim. Hocalarımıza ulaştım sordum olur dediler. Hocalarımızın da hoşuna gider dedik. O yüzden davul çalmayı tercih ettik. Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak için havada davul çaldım" dedi.
Yasin’in kendilerine havada davul çalmak için ulaştığını Kulüp Başkanı Kenan Şaksu, “Bizde hava şartlarını değerlendirerek olabileceğini ifade ettik. Daha önce evlilik teklifi aldık, söz olayları aldık ama davul ilk defa olacak. Daha önce ölü denizde yapıldı bizde Doğu Anadolu Bölgesinde Elazığ Hazar Baba Dağında kısmet olursa yaptık" diye konuştu.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Akçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldiAkçakale Gümrük Kapısında çalışmalar son aşamaya geldi
Bayırköy’de ormanlık alanda yangınBayırköy’de ormanlık alanda yangın
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İzmir'de ambalaj deposundaki yangın kontrol altına alındı

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.