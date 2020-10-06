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  4. Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı

Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2020 19:25 | Son Güncelleme

Çorumlu yamaç paraşütçüsü Akdeniz semalarında kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı.

Gökyüzünde kemanıyla "Allı Turnam" türküsünü çaldı

Çorum Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütünün ardından sporcular pratik eğitimi için Antalya’ya gitti. Kulüp üyelerinden Gürcan Aksoy, eğitimin son gününde paraşütle uçarken gökyüzünde keman çaldı. Aksoy kemanıyla “Allı turnam” türküsü ve Nilüfer’e ait bir parçayı çaldığı anlar ise aksiyon kamerasınca kaydedildi.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Ali Karınlıoğlu, yamaç paraşütü sporunun daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu anlamda Çorum’da çeşitli etkinliklerin yapıldığını hatırlatan Karınlıoğlu, “Çorum’u tanıtmak, bu sporun burada da yapıldığını göstermek, kentin turizm açısından daha bilinir hale gelmesi için yaptığımız etkinlikler devam edecek” dedi.

Düzenledikleri kurs kapsamında sporcularla birlikte pratik eğitimi için Antalya’nın Alanya ilçesine gittiklerini dile getiren Karınloğlu, “Havada ilk kez keman çalarak müzik öğretmeni kursu eşliğinde bu kursu taçlandırdık. Yamaç paraşütünü daha iyi yerlere getirme noktasında yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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