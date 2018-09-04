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Gökyüzünde tulum çaldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

Artvin'de 46.Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen yamaç paraşütü gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

İsina Tepesi'nden yamaç paraşütü ile atlayıp gökyüzünde tulum çaldılar. 46.Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali Off-road ve yamaç paraşütü etkinlikleri ile devam etti. Sahil şeridindeki dolgu alanında özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirilen Off-Road oyunlarında heyecanlı anlar yaşandı. Off-road için özel olarak modifiye edilmiş araçların zorlu parkurdaki hız ve dayanıklılık sınavları, ilgiylr izlendi.

HAVADA TULUM ÇALDILAR

Festival kapsamında yamaç paraşütü gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. İsina tepesinden sahil dolgu alanına yapılan uçuşlar da katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yamaç paraşütü ile atlayan bir kişi ise havada tulum çaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tulum Artvin

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