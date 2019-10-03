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Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 20:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.Güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü İstanbul’da gözle görülecek şekilde belirginleşti.

İstanbul’da güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlatarak duygusal anlar yaşattı.

Güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü İstanbul’da gözle görülecek şekilde belirginleşti. Gökyüzünde yan yana gelen Ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı. Bu durumu fark eden kimi vatandaşlar o anı cep telefonu ile kayıt altına alarak hatıra bıraktı. Güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi.

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