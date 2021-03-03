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  4. Gökyüzünde 'yüzen' gemi şaşkına çevirdi!

Gökyüzünde 'yüzen' gemi şaşkına çevirdi!

03.03.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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23 yaşındaki Colin McCallum adındaki genç adam, İskoçya'daki Banff körfezinden geçerken, olağanüstü bir ana tanık oldu. Optik bir illüzyon olarak nitelendirilebilecek görüntüde yer alan gemi için, ''kırmızı gemi gökyüzünde süzülüyor'' dedi.

İskoçya'nın Aberdeenshire kentindeki Banff bölgesinden geçerken "yüzen gemi" yi gören Colin McCallum, çok geçmeden bunun 'gerçek bir optik illüzyon' olduğunu fark etti.

Deniz ve gökyüzünün benzer renklerinden dolayı, büyük gemi bulutların arasında oturuyor gibi görünüyor.

'GERÇEKTEN YÜZDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM'

İlk düşüncelerini açıklayan Colin, 'Tekneyi ilk gördüğümde, iki kez çekim yapmak zorunda kaldım çünkü gerçekten yüzdüğünü düşünüyordum. Bununla birlikte, daha fazla incelemeden sonra, aslında sadece dikkate değer bir optik illüzyon olduğunu fark ettim' diye konuştu.

Geminin omurgası görüş alanı dışında ve alçak bulutlarla eşleşiyor, suyun nerede bittiğini ve berrak mavi gökyüzünün nerede başladığını görmek zor görünüyor.

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Görünüşe şaşıran Colin, geminin yanından geçerken yanılsamayı hareket halinde kaydetti. Colin fotoğrafını Facebook'ta paylaştığından beri, sosyal medya kullanıcıları görüntüler nedeniyle şaşkına döndü. Colin, yaptığı açıklamada, 'suyun rengini değiştiren, kıyıya daha yakın bir bulut oluşumundan kaynaklanıyordu. Tekne, daha uzakta, bulutsuz bir alandaydı ve bu nedenle gökyüzü denizi yansıtıyor ve sanki tekne yüzüyormuş gibi görünüyordu."

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