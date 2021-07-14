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Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar görenleri şaşırttı

14.07.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinin tanınmış tatil yörelerinden birisi olan Altınoluk’ta gökyüzünde görünen esrarengiz ışıklar kameraya yansıdı. Kamera görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar görenleri şaşırttı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Pervin Bölükbaşı haber çalışması için gittiği Altınoluk sahilinde gece karanlığında gökyüzünde düzensiz hareketler yapan çok sayıda ışık gördü. Eşine de ışıkları gösteren Bölükbaşı daha sonra yanındaki cep telefonu kamerası ile gökyüzündeki 3 ışıklı cismi ve yakınlarındaki diğer ışıklı cisimleri kayda aldı. Daha sonra bu kayıtları sosyal medya hesabında paylaştı. Esrarengiz ışıkların görüldüğü video paylaşımı büyük ilgi gördü.

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Olayı anlatan Pervin Bölükbaşı, “Dün akşam eşimle beraber Altınoluk kordondaydık. Hatta bir haber için gitmiştik. Bir kenarda otururken eşim gökyüzünde ışıkları fark etti. Eşim dedi ki ’Pervin drone mi acaba?’ Elimde telefon vardı direk kayda geçtim. Gökyüzünde üç tane ışığın yanıp söndüğünü gördüm. Benim çok ilgimi çekti. Bu seferki çok acemice oldu. Önce drone olduğunu düşündüğüm için kalkıp çekmek istemedim. Kameramı oraya doğru yönelttim. Çektiğimi düşünüyorum. Üç ışıklı bir de altlarında birkaç ışıklı cisim vardı. Benim ilgimi çekti. Sosyal medyada da yansıttım. İnsanlar altına yorumlar yapıyorlar” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Balıkesir
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