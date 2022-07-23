Türkiye'de Konya, Kilis, Eskişehir ve Muğla gibi bazı illerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi görüldü. Vatandaşlar olaya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Gökyüzündeki ışıkların nedeni nedir? Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görülen gökyüzündeki ışık hüzmesinin sebebi ne? Ayrıntılar haberimizde...

GÖKYÜZÜNDEKİ IŞIKLARIN NEDDENİ NEDİR?

Türkiye’de bazı şehirlerde 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü akşam saatlerinde görülen gökyüzündeki ışıklar Twitter dahil olmak üzere sosyal medyada gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Vatandaşlar çektikleri fotoğraflara sosyal medya hesaplarında yer verdi.

TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE GÖRÜLEN GÖKYÜZÜNDEKİ IŞIK HÜZMESİNİN SEBEBİ NE?

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 23 Temmuz Cumartesi günü görülen ışık hüzmesinin nedeni merak konusu oldu.

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi.

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şeklindeki geçişi İstanbul semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

