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Gökyüzünden balık yağdı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Utah'ta yetkililer göldeki balık popülasyonunu artırmak adına kolları sıvayarak gölde uçakla balık getirdiler. Ulaşımı zor yüksek yerlerdeki göllerin balık popülasyonu için çalışan yetkililerin balıkları göle bırakırken kaydettikleri o anlar...

ABD'nin Utah eyaletinde Utah Yaban Hayatı Kaynakları Bölümü (DWR), yüksek dağ göllerinde alabalıkların nasıl stoklandığına dair görüntüleri paylaştı. Balıklar göllere uçakla havadan bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Utah balık göl

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