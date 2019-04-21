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Gökyüzünden bulut toplayarak kök hücre bağışına dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

Hastalığı nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan 13 yaşındaki Arhan Çınar Cengiz’in, ‘Bana bulutları getirir misiniz?’ çağrısına paraşütçüler sessiz kalmadı.

Hastalığı nedeniyle evinden dışarıya çıkmayan 13 yaşındaki Arhan Çınar Cengiz’in, ‘Bana bulutları getirir misiniz?’ çağrısına paraşütçüler sessiz kalmadı. Antalya’nın Alanya ilçesinde bir araya gelen paraşütçüler, ’Bulut bizden, umut sizden. Lütfen siz de kan verin’ sloganlarıyla uçuş yapıp gökyüzünden poşetlerle bulut topladı.
Ankara’da yaşayan ve hastalığı nedeniyle evinden dışarıya çıkamayan Arhan Çınar Cengiz (13, ‘Bana bulutları getirir misiniz?’ çağrısında bulundu. Bunun üzerine sosyal sorumluk projesi gönüllüsü bir grup “Paraşütle Bulutları Topla, Farkındalık Oluştur” projesini Alanya’da hayata geçirdi. Etkinlik çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen yaklaşık 20 kişilik paraşütçü grup Alanya’nın 700 metre yükseklikteki Yassı Tepe’den yamaç paraşütüyle atlayarak, ellerinde tuttukları poşetlerle bulut topladı.
Paraşüt eğitmeni ve proje koordinatörü Boran Eser Kavaz, etkinlikle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Proje sayesinde pek çok duyarlı insana ulaştıklarını söyleyen Kavaz, “Umarım bir can, sadece bir canı bugün yapılan organizasyonla kurtarırız. Yüzlerce insanın emeğine değer" dedi.

“Hem ağladı, hem anlattı”
Türkiye’de benzerinin duyulmadığı bir festivalin başlangıcında olduklarına işaret eden Kavaz şöyle konuştu:
“Kan bağışı, organ bağışı, kök hücre bağışı yani elimizde olan imkanlarla hayat kurtarmak ne kadar büyük bir lüks. Pek çok eğitimle, donanımla, teknoloji ile yapılamayacak bir şey. Bu yüzden farkındalık oluşturmak lazım. Biz de düşündük, başımıza gelen ibret verici bir hikaye bizi bunları yapmaya sevk etti. Zeynep Bilgin arkadaşım bir gün beni aradı. Lösemi hastası bir çocuk olduğunu ve kendisinden bulut istediğini söyledi. Aslında Zeynep çocukla ve annesi ile konuşmak isteyip aradığında hiç böyle bir şey planlanmamış. Aklından geçen sadece, ‘ne yapabilirim, size nasıl faydam dokunabilir, belki bir hediye alırım’ diye düşünmüş ama çocuk bulut istemiş. ’Bütün gün gökyüzüne bakamıyorum abi. Sadece tavana bakıyorum. Bana bulut verin’ demiş. Zeynep beni aradı, hem ağladı hem anlattı. Benim de tüylerim diken diken oldu. Ben de ’Onu yaparız’ dedim. ’Nasıl yapacağız?’ dedi. Ben de, ‘bulutu toplarız, bunda hiçbir şey yok’ dedim.”

“Biz görmesek de gökyüzünde su zerreleri var, onlar bulut”
Kavaz konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gökyüzünden boş poşetlerle bulut toplayıp, kargoya verelim, gönderelim dedik. Bu farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına yaptığımız bir çalışma ama nihayetinde varması gereken bir sonuç var. Türkiye’nin her yerinden arkadaşlarımız bu sosyal medya kampanyası ile kan vermeye gidiyorlar. Bugün benim kayıtlı 300’ün üzerinde arkadaşım var. Burada 10-20 metrekarede gerçekleşen bir organizasyon değil, tüm Türkiye’de bu işin gerçekten önemini anlayan insanlar tarafından başlatılan, coğrafi sınırlarla ilgili olmayan bir şey olarak düşünebiliriz. Biz görmesek de gökyüzünde su zerreleri var, onlar bulut. Biz onları toplayıp sonra onları kargo ile göndereceğiz. Bu kampanyaya başladıktan sonra çok güzel bir şey oldu. Bu çocuğa donör bulundu. Bu kampanya ile beraber gidip kan verenlerden biri olduğunu da düşünüyoruz. Bu ayrıca bizi mutlu ediyor. Bugünden sonra da bunun önünü alamayız, diye düşünüyoruz. Çünkü duyarlı çok insana ulaştık. Umarım bir canı sadece bir canı bile bugün yapılan organizasyonla kurtarırız. Yüzlerce insanın emeğine değer."

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